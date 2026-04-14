Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café mortel, Autre lieu, Genève

Café mortel, Autre lieu, Genève

Café mortel, Autre lieu, Genève mardi 15 septembre 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Tarif : Gratuit - consommations à régler sur place

Café mortel Mardi 15 septembre, 18h30 Autre lieu

Gratuit – consommations à régler sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00

Un mardi par mois, en fin de journée, dans un bar de Genève ou environs.
Plus d’informations sur : https://palliativegeneve.ch/agenda

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://palliativegeneve.ch/agenda »}]
C’est quoi un Café mortel ? C’est un espace éphémère de partage, qui permet d’échanger sur et autour de la mort.

DR

À voir aussi à Genève