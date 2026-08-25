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AGENDA · Crozon

Café mortel Café Bar à vin TONNERRE Crozon

vendredi 27 novembre 2026 · Café Bar à vin TONNERRE · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Café Bar à vin TONNERRE
Adresse
1 Rue de la Fontaine
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Café mortel

Café Bar à vin TONNERRE 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 17:30:00
fin : 2026-11-27 19:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Cercle de parole et d’écoute
Boisson de courtoisie   .

Café Bar à vin TONNERRE 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94 

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English :

L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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