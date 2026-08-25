AGENDA · Crozon
Café mortel Café Bar à vin TONNERRE Crozon
vendredi 27 novembre 2026 · Café Bar à vin TONNERRE · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Café mortel
Café Bar à vin TONNERRE 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 17:30:00
fin : 2026-11-27 19:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Cercle de parole et d’écoute
Boisson de courtoisie .
Café Bar à vin TONNERRE 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94
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English :
L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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