Café mortel, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Café mortel Samedi 14 novembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T11:00:00+01:00

Un espace d’échange chaleureux, sécurisant, laïque et non thérapeutique, ouvert à toutes et tous, où chacun.e peut partager librement ses expériences, émotions et besoins dans le respect et l’écoute bienveillante. Animé par Fabienne Regad, accompagnante de personnes endeuillées, en compagnie d’une médiatrice culturelle

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://accompagnerledeuil.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

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