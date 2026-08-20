UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

Café mortel, Musée d’art et d’histoire, Genève

samedi 14 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Café mortel, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
Prix libre, sans réservation

Café mortel Samedi 14 novembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T11:00:00+01:00

Un espace d’échange chaleureux, sécurisant, laïque et non thérapeutique, ouvert à toutes et tous, où chacun.e peut partager librement ses expériences, émotions et besoins dans le respect et l’écoute bienveillante. Animé par Fabienne Regad, accompagnante de personnes endeuillées, en compagnie d’une médiatrice culturelle

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://accompagnerledeuil.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Rencontre

DR

À voir aussi à Genève