Café-Musée à la bibliothèque Bibliothèque Villejean Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café-Musée à la bibliothèque Bibliothèque Villejean Rennes Mardi 6 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Découverte des collections du Musée de Bretagne
Les équipes du Musée de Bretagne s’installent à la bibliothèque pour une découverte de l’histoire de la Bretagne à travers quelques objets et photographies issues des collections du musée.
Dans le cadre du dispositif rennais Vil’en joie porté par le CCAS de Villejean.
Adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T16:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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