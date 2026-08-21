Ça Bouge à Baud#2, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes
dimanche 6 septembre 2026 · Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin · Rennes
Informations pratiques
Ça Bouge à Baud#2 Dimanche 6 septembre, 10h00 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T20:00:00+02:00
Ça Bouge à Baud revient pour sa 2ème édition, promettant une journée tout aussi animée et conviviale ! Cette nouvelle édition renferme une belle surprise : le vide-grenier de Baud-Chardonnet.
Le programme d’animation s’annonce riche avec des lectures contées, des activités scientifiques, un jeu de piste, des ateliers créatifs (badges et tatouages), une initiation à l’aviron, et bien d’autres surprises. Pour couronner tout cela, la journée sera ponctuée de concerts et spectacles de théâtre.
Bien sûr, vos papilles ne seront pas en reste puisque vous pourrez passer de bons moments autour des stands buvette et restauration.
Préparez-vous à rire, à jouer et à partager de beaux moments !
Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299841620 »}, {« type »: « email », « value »: « rennespa@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rennespoleassociation.net/ca-bouge-baud »}]
Ça Bouge à Baud revient pour sa 2ème édition, promettant une journée tout aussi animée et conviviale ! Rendez-vous pour des animations ludiques, créatives, musicales, et bien d’autres surprises. Cett…
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