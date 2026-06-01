Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Cours de Selfdéfense Vendredi 21 août, 10h00 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Avec Défense Tactiques, c’est l’occasion d’apprendre quelques gestes pour pouvoir se défendre efficacement dans le cadre de la vie quotidienne tout en passant un bon moment sportif !