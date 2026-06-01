Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes
Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 21 août 2026.
Cours de Selfdéfense Vendredi 21 août, 10h00 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00
Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Avec Défense Tactiques, c’est l’occasion d’apprendre quelques gestes pour pouvoir se défendre efficacement dans le cadre de la vie quotidienne tout en passant un bon moment sportif !
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