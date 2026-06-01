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Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes

Cours de Selfdéfense, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes vendredi 21 août 2026.

Lieu : Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin

Adresse : 12 allée André Ménard 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : gratuit

Cours de Selfdéfense Vendredi 21 août, 10h00 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T10:00:00+02:00 – 2026-08-21T12:00:00+02:00

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Avec Défense Tactiques, c’est l’occasion d’apprendre quelques gestes pour pouvoir se défendre efficacement dans le cadre de la vie quotidienne tout en passant un bon moment sportif !

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