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Sieste musicale – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

mercredi 19 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes

Sieste musicale – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Sieste musicale – Avec Canal B Mercredi 19 août, 14h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T15:00:00+02:00

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !
Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

Dès 14h, ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Avec Canal B

Jean-Adrien Morandeau

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