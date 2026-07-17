Caravane de Marionettes, Rennes, Rennes
mercredi 19 août 2026 · Rennes
Informations pratiques
Caravane de Marionettes 19 – 28 août Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuits / accès libre / sur inscription pour les ateliers de création
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Durant ces temps de partage de savoirs, nous cherchons à sensibiliser le public à lunivers de la marionnette. Les ateliers de manipulation permettent de prendre conscience de la difficulté technique de cette forme artistique. Ces ateliers les plongent surtout dans cette relation gestuelle et verbale incontournable qui relie le marionnettiste et la marionnette. Cette année 2026 nous proposons un style de fabrication de marionnettes à cinq fils plus le contrôle. Les marionnettes seront préfabriquées en amont par les artistes intervenants, et après la fin de chaque atelier le public pourra partir avec la marionnette qu’il aura fabriquée. Pour les jours d’atelier de fabrication des marionnettes : 2 h de fabrication (2 ateliers = de 45 minutes à 1 h avec) Nous allons présenter cette année 2026 l’évolution de notre spectacle «Variété Monopulpo». Les ateliers et spectacles se dérouleront dans différents lieux des quartiers du Blosne et de la Pommeraie. Inscription obligatoire pour les ateliers de construction sur monopulpoart@gmail.com.
Rennes Tous les quartiers Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:monopulpoart@gmail.com »}] https://monopulpoart.wixsite.com/monopulpo
Animation. Ateliers itinérants gratuits d’initiation et découverte de l’art de la marionnette à fils et spectacles de marionnettes. Du mercredi 19 au vendredi 28 août, Quartier Rennes Sud.
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