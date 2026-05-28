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AGENDA · Clermont-Ferrand

Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Salons de l’Hôtel de Ville Clermont-Ferrand

jeudi 12 novembre 2026 · Salons de l'Hôtel de Ville · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salons de l'Hôtel de Ville
Adresse
10 rue Philippe-Marcombes
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Salons de l’Hôtel de Ville 10 rue Philippe-Marcombes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 13:00:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Accordez-vous une parenthèse musicale avec l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes.
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Salons de l’Hôtel de Ville 10 rue Philippe-Marcombes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47  contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Treat yourself to a musical interlude with the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra.

L’événement Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans

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