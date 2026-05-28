Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Salons de l’Hôtel de Ville Clermont-Ferrand

jeudi 12 novembre 2026 · Salons de l'Hôtel de Ville · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Salons de l’Hôtel de Ville 10 rue Philippe-Marcombes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 13:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Accordez-vous une parenthèse musicale avec l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes.

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Salons de l’Hôtel de Ville 10 rue Philippe-Marcombes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Treat yourself to a musical interlude with the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra.

L’événement Café musical Vivaldi, Haendel, Popper | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans