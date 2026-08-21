Le mini musée | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 12 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Le mini musée | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-12

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-12

Pour ce nouveau cycle, le mini musée explore la thématique de l’eau avec des œuvres du musée d’art Roger-Quilliot, du muséum Henri-Lecoq et du musée Bargoin.

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

For this new series, the mini museum explores the theme of water with works from the Roger-Quilliot Art Museum, the Henri-Lecoq Museum, and the Bargoin Museum.

L’événement Le mini musée | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans