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Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : Adultes débutants

Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes 9 avril – 4 juin, certains jeudis Adultes débutants

Débats et échanges autour des pratiques du numérique

Après un débat thématique captivant, un temps d’échange libre est proposé pour discuter astuces et bonnes pratiques, le tout autour d’un café convivial. Ces échanges facilitent un déblocage rapide des petits soucis numériques du quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-09T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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