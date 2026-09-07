Café numérique : Numérique et santé, Espace Cyber, Charlieu

Informations pratiques

Café numérique : Numérique et santé Jeudi 29 octobre, 09h00 Espace Cyber Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T10:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T10:30:00+01:00

Vous souhaitez découvrir des applications pratiques pour vous faciliter la vie (santé, transports, communication…) ? Ou simplement partager vos coups de cœur et vos astuces ?

Rejoignez-nous pour un moment convivial et d’échange autour d’un bon café, d’un thé ou d’une tisane ! ☕

Que vous soyez totalement débutant·e ou simplement curieux·se, cet atelier est ouvert à toutes et tous !

⏰ Horaire : De 9h00 à 10h30

Où ? Espace Cyber (Maison des Services – Bureau 2), 3 Jardin des Musées à Charlieu

️ Tarif : Entrée libre !

Plus d’infos :

SMS : 06.81.85.23.91

Email : espace-cyber@charlieubelmont.com

Espace Cyber 9 boulevard général leclerc, Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.charlieubelmont.com/services-a-la-population/espace-cyber/ [{« link »: « mailto:espace-cyber@charlieubelmont.com »}]

Rejoignez-nous pour un moment convivial et d’échange autour d’un bon café, d’un thé ou d’une tisane !