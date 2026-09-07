Café numérique : Numérique et santé, Espace Cyber, Charlieu
jeudi 29 octobre 2026 · Espace Cyber · Charlieu
Informations pratiques
Café numérique : Numérique et santé Jeudi 29 octobre, 09h00 Espace Cyber Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T10:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T10:30:00+01:00
Vous souhaitez découvrir des applications pratiques pour vous faciliter la vie (santé, transports, communication…) ? Ou simplement partager vos coups de cœur et vos astuces ?
Rejoignez-nous pour un moment convivial et d’échange autour d’un bon café, d’un thé ou d’une tisane ! ☕
Que vous soyez totalement débutant·e ou simplement curieux·se, cet atelier est ouvert à toutes et tous !
⏰ Horaire : De 9h00 à 10h30
Où ? Espace Cyber (Maison des Services – Bureau 2), 3 Jardin des Musées à Charlieu
️ Tarif : Entrée libre !
Plus d’infos :
SMS : 06.81.85.23.91
Email : espace-cyber@charlieubelmont.com
Espace Cyber 9 boulevard général leclerc, Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.charlieubelmont.com/services-a-la-population/espace-cyber/ [{« link »: « mailto:espace-cyber@charlieubelmont.com »}]
Rejoignez-nous pour un moment convivial et d’échange autour d’un bon café, d’un thé ou d’une tisane !
À voir aussi à Charlieu (Loire)
- Journées Européennes du Patrimoinee Musées de Charlieu Musées de Charlieu Charlieu 19 septembre 2026
- Visites flash de l’abbaye, Abbaye bénédictine, Charlieu 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Armand Charnay, Firmin-Girard, Horizons, Musée de la Soierie, Charlieu 19 septembre 2026
- Démonstration de tissage, Musée de la Soierie, Charlieu 19 septembre 2026
- In duite au Musée de la Soierie, Musée hospitalier, Charlieu 20 septembre 2026