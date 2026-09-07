In duite au Musée de la Soierie, Musée hospitalier, Charlieu
dimanche 20 septembre 2026 · Musée hospitalier · Charlieu
Informations pratiques
In duite au Musée de la Soierie Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée hospitalier Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste Jean Paul Merlin vous invite à poser un autre regard sur le Musée de la Soierie. Laissez-vous entraîner au rythme de sa pièce électro-acoustique rythmée par les sons des métiers à tisser.
Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste Jean Paul Merlin vous invite à poser un autre regard sur le Musée de la Soierie. Laissez-vous entraîner au rythme de sa pièce rythmée à…
© Musées de Charlieu
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