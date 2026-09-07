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In duite au Musée de la Soierie, Musée hospitalier, Charlieu

dimanche 20 septembre 2026 · Musée hospitalier · Charlieu

In duite au Musée de la Soierie, Musée hospitalier, Charlieu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée hospitalier
Adresse
7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France
Ville
42190 Charlieu
Département
Loire

In duite au Musée de la Soierie Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée hospitalier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste Jean Paul Merlin vous invite à poser un autre regard sur le Musée de la Soierie. Laissez-vous entraîner au rythme de sa pièce électro-acoustique rythmée par les sons des métiers à tisser.

Musée hospitalier 7 Jardin des Musées, 42190 Charlieu, France Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477602884 https://www.museesdecharlieu.fr Ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Parking de l’espace radiologique de Charlieu.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste Jean Paul Merlin vous invite à poser un autre regard sur le Musée de la Soierie. Laissez-vous entraîner au rythme de sa pièce rythmée à…

© Musées de Charlieu

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