Café ô Jardin, Médiathèque de la Canopée Paris

Apportez vos boutures, semis, graines et plantes ! Identifiez-les et mettez-les dans des petits pots pour pouvoir mieux les échanger. Apporter vos pots et matériel pour pouvoir jardiner !

Un moment convivial pour échanger entre amateurs et passionnés !

Entrée libre

Que vous soyez jardinier débutant, spécialiste, amateur ou tout simplement passionné, venez échanger boutures, semis, graines, plantes, et autres conseils, venez jardiner avec nous autour d’une petite tisane du jardin !

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



