Café Papote : Séries et Littérature, Médiathèque de Mirepoix, Mirepoix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Mirepoix · Mirepoix
Informations pratiques
Café Papote : Séries et Littérature Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque de Mirepoix Ariège
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Vaut-il mieux lire ou regarder ?
Les scénaristes ont-ils trahi la fin ?
Venez échanger vos coups de cœur, vos déceptions et vos théories les plus folles autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux.
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