Café Papote : Séries et Littérature, Médiathèque de Mirepoix, Mirepoix

Informations pratiques

Café Papote : Séries et Littérature Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque de Mirepoix Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Vaut-il mieux lire ou regarder ?

Les scénaristes ont-ils trahi la fin ?

Venez échanger vos coups de cœur, vos déceptions et vos théories les plus folles autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux.

Médiathèque de Mirepoix 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie 0561688144 https://mediathequesdupaysdemirepoix.pom09ariege.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100067498802682

Biblis en folie 2026

©Communauté des Communes du Pays de Mirepoix