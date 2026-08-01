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AGENDA · Lyons-la-Forêt

Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt

vendredi 21 août 2026 · Lyons-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
12 Rue de L Hôtel de ville
Ville
27480 Lyons-la-Forêt
Département
Eure
Tarif

Lyons-la-Forêt

Café peinture à l’atelier d’Alix

12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez peindre ou dessiner dans un lieu inspirant en partageant une boisson et repartez avec votre création.

Tous les vendredi et samedi de 15h à 16h15 ou de 17h à 18h15
Plus d’horaires sur demande
Ouvert à tous et sur inscription au 06 32 04 58 64   .

12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie  

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English : Café peinture à l’atelier d’Alix

L’événement Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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