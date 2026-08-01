Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt
vendredi 21 août 2026 · Lyons-la-Forêt
Informations pratiques
Lyons-la-Forêt
Café peinture à l’atelier d’Alix
12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez peindre ou dessiner dans un lieu inspirant en partageant une boisson et repartez avec votre création.
Tous les vendredi et samedi de 15h à 16h15 ou de 17h à 18h15
Plus d’horaires sur demande
Ouvert à tous et sur inscription au 06 32 04 58 64 .
12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie
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English : Café peinture à l’atelier d’Alix
L’événement Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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