Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Café peinture à l’atelier d’Alix

12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez peindre ou dessiner dans un lieu inspirant en partageant une boisson et repartez avec votre création.

Tous les vendredi et samedi de 15h à 16h15 ou de 17h à 18h15

Plus d’horaires sur demande

Ouvert à tous et sur inscription au 06 32 04 58 64 .

12 Rue de L Hôtel de ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

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English : Café peinture à l’atelier d’Alix

L’événement Café peinture à l’atelier d’Alix Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle