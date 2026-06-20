Lyons-la-Forêt

Stages de Tennis

8 Rue de la Rigole Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-24

Le tennis club de Lyons la forêt organise des stages de tennis pour l’été. Tous les niveaux sont acceptés, avec un âge minimum de 5 ans et maximum de 77 ans.

Ces stages sont ouverts aux adhérents et non adhérents.

15€ par jour ou 60€ la semaine complète.

Les dates des stages sont

– du 29 juin au juillet

– du 6 au 10 juillet

– du 1 au 17 juillet sauf le 14

– du 20 au 24 juillet

– du 27 au 1 juillet

– du au 7 août

– du 10 au 14 août

– du 17 au 21 août

– du 24 au 28 août

Pour les inscriptions, contacter Julien au 06 87 2 97 16 .

8 Rue de la Rigole Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 87 32 97 16

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English : Stages de Tennis

L’événement Stages de Tennis Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle