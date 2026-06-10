Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt
Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt samedi 1 août 2026.
Lyons-la-Forêt
Visite guidée à la découverte de Lyons
Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez visiter l’un des Plus Beaux Villages de France, accompagnés d’un guide qui vous racontera l’histoire de Lyons-la-Forêt.
Vous ferez le tour de l’ancienne motte féodale, avant d’entrer dans l’ancien cachot et le tribunal du XVIIIe siècle.
5€/adulte.
Gratuit pour les enfants de -10 ans.
Départ à l’Office de Tourisme.
Durée 1h30
Sur réservation
02 32 49 31 65
info@lyons-andelle-tourisme.com .
Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com
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English : Visite guidée à la découverte de Lyons
L’événement Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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