Stages de Tennis Lyons-la-Forêt
Stages de Tennis Lyons-la-Forêt lundi 3 août 2026.
Lyons-la-Forêt
Stages de Tennis
8 Rue de la Rigole Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Le tennis club de Lyons la forêt organise des stages de tennis pour l’été. Tous les niveaux sont acceptés, avec un âge minimum de 5 ans et maximum de 77 ans.
Ces stages sont ouverts aux adhérents et non adhérents.
15€ par jour ou 60€ la semaine complète.
Les dates des stages sont
– du 29 juin au juillet
– du 6 au 10 juillet
– du 1 au 17 juillet sauf le 14
– du 20 au 24 juillet
– du 27 au 1 juillet
– du au 7 août
– du 10 au 14 août
– du 17 au 21 août
– du 24 au 28 août
Pour les inscriptions, contacter Julien au 06 87 2 97 16 .
8 Rue de la Rigole Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 87 32 97 16
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English : Stages de Tennis
L’événement Stages de Tennis Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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