Lyons-la-Forêt

Les arts d’été à Lyons-la-forêt

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Expositions collectives, peintures, scultpures, la salle des fêtes accueillera de nombreux artistes du 25 juillet au 23 août. Ouvert tous les jours de 15h à 18h30, possible ouverture les samedis et dimanches matin.

Le vernissage aura lieu le samedi 25 juillet à 17h30.

Listes des artistes

– Au sein de l’atelier de peinture de Véronique CARPENTIER, aux Andelys, 5 peintres Liliane ALAZARD, Évelyne CASTAING, Patricia HOUEL, Patrick LEVY et Odile MARTIN cultivent depuis plusieurs années, pour certains, une passion commune pour la création artistique.

– Trois sculpteurs confirmés Dominique BACHELET, Jean Claude DESCHAMPS, Florence MICHAU

– Cinq peintres BLASCO Raquel, KETFA Laure, MIREMONT Shay, HEUREAU Agnès

– Et notre photographe local CATHERINE Eric. .

6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 60 87

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English : Les arts d’été à Lyons-la-forêt

L’événement Les arts d’été à Lyons-la-forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle