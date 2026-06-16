Les arts d’été à Lyons-la-forêt Lyons-la-Forêt
Les arts d’été à Lyons-la-forêt Lyons-la-Forêt samedi 25 juillet 2026.
Lyons-la-Forêt
Les arts d’été à Lyons-la-forêt
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Expositions collectives, peintures, scultpures, la salle des fêtes accueillera de nombreux artistes du 25 juillet au 23 août. Ouvert tous les jours de 15h à 18h30, possible ouverture les samedis et dimanches matin.
Le vernissage aura lieu le samedi 25 juillet à 17h30.
Listes des artistes
– Au sein de l’atelier de peinture de Véronique CARPENTIER, aux Andelys, 5 peintres Liliane ALAZARD, Évelyne CASTAING, Patricia HOUEL, Patrick LEVY et Odile MARTIN cultivent depuis plusieurs années, pour certains, une passion commune pour la création artistique.
– Trois sculpteurs confirmés Dominique BACHELET, Jean Claude DESCHAMPS, Florence MICHAU
– Cinq peintres BLASCO Raquel, KETFA Laure, MIREMONT Shay, HEUREAU Agnès
– Et notre photographe local CATHERINE Eric. .
6 Rue du Bout de Bas Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 60 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les arts d’été à Lyons-la-forêt
L’événement Les arts d’été à Lyons-la-forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle
À voir aussi à Lyons-la-Forêt (Eure)
- Fête de la fleur et du jardin Lyons-la-Forêt 27 juin 2026
- Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt 8 juillet 2026
- Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt 1 août 2026
- Visite guidée à la découverte de Lyons Lyons-la-Forêt 14 août 2026
- [Complet] Sortie nocturne en période de brame Lyons-la-Forêt 11 septembre 2026