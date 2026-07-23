Informations pratiques

Lyons-la-Forêt

Exposition Le Pet Coloré

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Coloured fart ou ‘Pet coloré’ c’est le nom de l’exposition personnelle que Olek consacre à son travail cette année. Vous y découvrirez une nouvelle collection d’œuvres aux côtés de quelques classiques ; le tout est à vendre ! Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du 14 au 23 août.

Le Vernissage aura lieu le 15 août à 18h.

www.artbyolek.com .

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

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English : Exposition Le Pet Coloré

L’événement Exposition Le Pet Coloré Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle