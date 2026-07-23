Exposition Le Pet Coloré Lyons-la-Forêt
vendredi 14 août 2026 · Lyons-la-Forêt
Informations pratiques
Lyons-la-Forêt
Exposition Le Pet Coloré
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Coloured fart ou ‘Pet coloré’ c’est le nom de l’exposition personnelle que Olek consacre à son travail cette année. Vous y découvrirez une nouvelle collection d’œuvres aux côtés de quelques classiques ; le tout est à vendre ! Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du 14 au 23 août.
Le Vernissage aura lieu le 15 août à 18h.
www.artbyolek.com .
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie
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English : Exposition Le Pet Coloré
L’événement Exposition Le Pet Coloré Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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