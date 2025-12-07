Café philo à la Charbo La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Café Philosophique à La Charbo ! Chers penseurs et rêveurs,Vous êtes cordialement invités à notre prochain Café Philosophique à La Charbo! Ce sera une occasion unique de partager vos idées, d’explorer de nouveaux concepts et de rencontrer d’autres esprits avides de connaissance.
Thème Liberté ? Égalité ? Fraternité ?
Entrée gratuite. .
La Charbonnière Café culturel/Restaurant La Charbo Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 16 22 44cafephiloancenis@gmail.com
English :
Café Philosophique at La Charbo! Dear thinkers and dreamers,You are cordially invited to our next Café Philosophique at La Charbo! This will be a unique opportunity to share your ideas, explore new concepts and meet other minds hungry for knowledge.
German :
Philosophisches Café in La Charbo! Liebe Denker und Träumer, Sie sind herzlich zu unserem nächsten Café Philosophique in La Charbo eingeladen! Es wird eine einzigartige Gelegenheit sein, Ihre Ideen auszutauschen, neue Konzepte zu erforschen und andere wissensdurstige Geister zu treffen.
Italiano :
Café Philosophique a La Charbo! Cari pensatori e sognatori, siete cordialmente invitati al nostro prossimo Café Philosophique a La Charbo! Sarà un’occasione unica per condividere le vostre idee, esplorare nuovi concetti e incontrare altre menti affamate di conoscenza.
Espanol :
Café Philosophique en La Charbo Queridos pensadores y soñadores, ¡estáis cordialmente invitados a nuestro próximo Café Philosophique en La Charbo! Será una oportunidad única para compartir sus ideas, explorar nuevos conceptos y conocer a otras mentes ávidas de conocimiento.
L’événement Café philo à la Charbo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-11-12 par ADT44