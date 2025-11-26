Café philo Hôtel Mayrena Eu
Café philo Hôtel Mayrena Eu mardi 2 juin 2026.
Café philo
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu Seine-Maritime
Début : 2026-06-02 16:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
2026-06-02
Thème Dans une société de développement du bien être personnel, quid de l’intérêt Général ?
Intervenant Christine Lefèvre et Marie Laure Becrit
Evènement offert, une seule consommation demandée Participation annuelle 10€ par personne et 15€ pour le couple. .
Hôtel Mayrena 20 Avenue de la Gare Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 65 24 49
