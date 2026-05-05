CAFÉ PHILO Loupian
CAFÉ PHILO Loupian mardi 2 juin 2026.
Loupian
CAFÉ PHILO
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois L’Intelligence Artificielle, réflexion sur ses enjeux
Créé en octobre 2023 par Brigitte DI SIENA, le café-philo a vocation à sortir la philosophie de son contexte universitaire. Il permet à chacun d’approfondir sa réflexion, de développer son esprit critique et de susciter l’étonnement philosophique pour une meilleure coopération intellectuelle.Thème du mois L’Intelligence Artificielle, réflexion sur ses enjeux .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
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English :
Created in October 2023 by Brigitte DI SIENA, the café-philo aims to take philosophy out of its university context. This month’s theme: Artificial Intelligence, a reflection on its challenges
L’événement CAFÉ PHILO Loupian a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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