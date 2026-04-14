Café poussette, Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette, Saint-Aignan-Grandlieu

Café poussette Mercredi 29 avril, 09h30 Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Depuis le mois de janvier 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu s’est associée à la commune de Bouaye pour vous proposer des Cafés Poussette sur la commune.

Rendez-vous le mercredi 29 avril de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette.

Le Café Poussette est un lieu d’accueil et d’écoute pour les familles où parents, futurs parents et enfants (0-5 ans) se retrouvent pour partager dans un climat convivial des moments ludiques.

Le café poussette est accessible à tous. Gratuit, anonyme et sans inscription, l’accueil des parents et leurs enfants de 0 à 5 ans est possible de 9h30 à 11h30 selon les besoins et les envies. Les accueil-lants sont les professionnels du multi-accueil de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Les permanences mensuelles se poursuivent à Bouaye les 2e lundi de chaque mois et des temps de rencontre seront également proposés à Saint-Aignan de Grand Lieu un mercredi tous les 2 mois.

Maison de l’Enfance Pom’ de Rainette 35 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Depuis le mois de janvier 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu s’est associée à la commune de Bouaye pour vous proposer des Cafés Poussette sur la commune. Café poussette

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