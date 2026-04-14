L’heure du conte, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu

L’heure du conte Mercredi 15 avril, 11h00 Médiathèque Le jardin de Lecture Loire-Atlantique

Gratuit, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T11:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

L’heure du conte est un rendez-vous mensuel pour les enfants de plus de 4 ans. C’est un moment privilégié pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver et même s’émerveiller…

Thème de cette séance : Tous à la sieste

Gratuit – A partir de 4 ans.

Places limitées, inscription conseillée au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Plus d’infos

Médiathèque Le jardin de Lecture 39 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240264455 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@sagl.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@sagl.fr »}, {« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-4423.html?cHash=8849f3e6332f41a9d4dbaa084258dc6e »}]

Moment privilégié des enfants pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver. lecture d’histoires heure du conte

Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu