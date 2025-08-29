Café Rencontre avec Camille Elbaz SISM Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Café Rencontre avec Camille Elbaz SISM

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Camille Elbaz découvre à l’âge de 11 ans la faculté rare d’exercer un contrôle sur ses rêves, non seulement sur leur contenu, mais aussi sur leur déroulement.

Devenue contractuelle dans l’Éducation nationale, l’autrice commence alors secrètement à écrire l’histoire de ses rêves, intimement persuadée qu’ils ont un véritable potentiel et une réelle signification.

À l’âge de 27 ans, sa faculté prend tout son sens lorsque le diagnostic tombe elle est autiste Asperger.

Aujourd’hui, elle perçoit ses rêves lucides comme une sorte de seconde chance, celle qui lui permet, en tant qu’autiste, de mieux comprendre les différents aspects du monde dans lequel nous vivons et ce, de la manière la plus neurotypique possible.

Sorti en 2024, son roman Seconde vie d’une immortelle nous raconte son parcours.

Pour tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Café Rencontre avec Camille Elbaz SISM

L’événement Café Rencontre avec Camille Elbaz SISM Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud