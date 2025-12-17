Atelier de bricolage Harry Potter Le Polyèdre Bazas
Atelier de bricolage Harry Potter Le Polyèdre Bazas mercredi 21 janvier 2026.
Atelier de bricolage Harry Potter
Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Avis aux apprentis sorciers ! La médiathèque vous invite à un atelier bricolage enchanté.
Venez nous aider à organiser la Nuit des livres Harry Potter !
Un moment créatif et convivial à partager en famille ou entre amis, pour réveiller la magie qui sommeille en vous.
Sorciers, moldus et créatures fantastiques…
Vous êtes tous invités pour bricoler !
Tout public, dès 8 ans. .
Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
