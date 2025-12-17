Atelier de bricolage Harry Potter Le Polyèdre Bazas

Atelier de bricolage Harry Potter

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Avis aux apprentis sorciers ! La médiathèque vous invite à un atelier bricolage enchanté.

Venez nous aider à organiser la Nuit des livres Harry Potter !

Un moment créatif et convivial à partager en famille ou entre amis, pour réveiller la magie qui sommeille en vous.

Sorciers, moldus et créatures fantastiques…

Vous êtes tous invités pour bricoler !

Tout public, dès 8 ans. .

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

