Atelier d’écriture à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas
Atelier d’écriture à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas samedi 18 avril 2026.
Bazas
Atelier d’écriture à la librairie LIRE
Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Atelier d’écriture avec Marion, le Je des mots. Un atelier sous le signe de la créativité avec des propositions variées (à partir d’extraits de films, musiques, textes d’auteurs autrices connus ou à découvrir…) et un groupe accueillant pour favoriser les partages en confiance. 2h30 à soi ! Le thème de la journée Bain de forêt, écrire la nature. .
Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 contact@marionguevel.com
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English : Atelier d’écriture à la librairie LIRE
L’événement Atelier d’écriture à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud
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