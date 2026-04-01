Atelier d’écriture à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Bazas

Atelier d’écriture à la librairie LIRE

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Atelier d’écriture avec Marion, le Je des mots. Un atelier sous le signe de la créativité avec des propositions variées (à partir d’extraits de films, musiques, textes d’auteurs autrices connus ou à découvrir…) et un groupe accueillant pour favoriser les partages en confiance. 2h30 à soi ! Le thème de la journée Bain de forêt, écrire la nature. .

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 contact@marionguevel.com

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English : Atelier d’écriture à la librairie LIRE

L’événement Atelier d’écriture à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud