Lecture musicale live à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Bazas

Lecture musicale live à la librairie LIRE

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Lecture musicale live avec Léo Fuster auteur compositeur du livre disque Ona et les oiseaux. Spectacle à partir de 5 ans.

Cet événement est organisé dans le cadre de Pépites en stock, le festival des librairies indépendantes en Nouvelle Aquitaine et chapeauté par LINA. .

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 lsmbazas@orange.fr

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English : Lecture musicale live à la librairie LIRE

L’événement Lecture musicale live à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud