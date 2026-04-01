Lecture musicale live à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas
Lecture musicale live à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas samedi 18 avril 2026.
Bazas
Lecture musicale live à la librairie LIRE
Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Lecture musicale live avec Léo Fuster auteur compositeur du livre disque Ona et les oiseaux. Spectacle à partir de 5 ans.
Cet événement est organisé dans le cadre de Pépites en stock, le festival des librairies indépendantes en Nouvelle Aquitaine et chapeauté par LINA. .
Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 lsmbazas@orange.fr
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English : Lecture musicale live à la librairie LIRE
L’événement Lecture musicale live à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud
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