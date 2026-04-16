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Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas samedi 25 avril 2026.

Lieu : Librairie LIRE

Adresse : 2 Rue Saint-Martin

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif :

Bazas

Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Fêtes des librairies indépendantes. Un livre une rose offerts par votre libraire !   .

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13  lsmbazas@orange.fr

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English : Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE

L’événement Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud

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