Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Bazas

Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Fêtes des librairies indépendantes. Un livre une rose offerts par votre libraire ! .

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 lsmbazas@orange.fr

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English : Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE

L’événement Fêtes des librairies indépendantes à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud