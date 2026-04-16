Escale en musique au Cinéma VOG Cinéma VOG Bazas

Bazas

Escale en musique au Cinéma VOG

Cinéma VOG 6 Cours du Maréchal Joffre Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Les bénévoles et l’équipe du Vog vous proposent un focus autour de la musique au cinéma. Durant 5 jours, vous pourrez (re)découvrir sur grand écran les Beatles, Bruce Springsteen, Vivaldi, les Blues Brothers, le groupe irlandais Kneecap, vous laissez bercer par des musiques traditionnelles américaines, du blues, hip-hop, rock ou de la musique alternative ou encore plonger dans une sorte de Woodstock environnemental ! 12 films choisis pour proposer une diversité de genres de cinéma fiction, documentaire, animation, comédie musicale mais aussi un réel voyage musical.

Vous aurez également la possibilité de tester vos connaissances sur la musique et le cinéma, de prendre le micro pour une session karaoké Blues Brothers, chapeaux, lunettes de soleil et vestes noires de rigueur !

Programme complet cinema-bazas.fr .

Cinéma VOG 6 Cours du Maréchal Joffre Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 12 67

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English : Escale en musique au Cinéma VOG

L’événement Escale en musique au Cinéma VOG Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud