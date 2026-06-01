Collorec

Café rencontre et jeux de société

Plan d’eau de Collorec Collorec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin 2026 16h30 à 18h30

Au plan d’eau de Collorec

Café rencontre et jeux de société

L’équipe du centre social de Haute Cornouaille poursuit ses rencontres auprès des habitants. Rendez-vous sur le marché des Marguerites, à Collorec, autour d’un café ou d’un jeu de société.

Pour toute la famille, ouvert à tous, gratuit

Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .

Plan d’eau de Collorec Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Café rencontre et jeux de société Collorec a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou