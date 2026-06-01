Café rencontre et jeux de société Collorec
Café rencontre et jeux de société Collorec vendredi 26 juin 2026.
Collorec
Café rencontre et jeux de société
Plan d’eau de Collorec Collorec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin 2026 16h30 à 18h30
Au plan d’eau de Collorec
Café rencontre et jeux de société
L’équipe du centre social de Haute Cornouaille poursuit ses rencontres auprès des habitants. Rendez-vous sur le marché des Marguerites, à Collorec, autour d’un café ou d’un jeu de société.
Pour toute la famille, ouvert à tous, gratuit
Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .
Plan d’eau de Collorec Collorec 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café rencontre et jeux de société Collorec a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Collorec (Finistère)
- Concert et vide grenier Collorec 3 juillet 2026
- Pique-nique à létang de Collorec Collorec 7 juillet 2026
- Concert et vide grenier Collorec 7 août 2026