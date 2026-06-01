Café rencontre et jeux de société Landeleau
Café rencontre et jeux de société Landeleau samedi 20 juin 2026.
Landeleau
Café rencontre et jeux de société
Bibliothèque de Landeleau Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Samedi 20 juin 2026 10h à 12h
À la bibliothèque de Landeleau
Café rencontre et jeux de société
L’équipe du centre social de Haute Cornouaille poursuit ses rencontres auprès des habitants. Rendez-vous à Landeleau, à la bibliothèque de 10h à 12h pour échanger sur vos envies au cours d’une petite partie de jeu de société.
Pour toute la famille, ouvert à tous, gratuit
Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .
Bibliothèque de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café rencontre et jeux de société Landeleau a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Landeleau (Finistère)
- Fête de la musique Landeleau 21 juin 2026
- Fête du Stang Landeleau 1 août 2026