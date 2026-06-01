Landeleau

Café rencontre et jeux de société

Bibliothèque de Landeleau Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin 2026 10h à 12h

À la bibliothèque de Landeleau

Café rencontre et jeux de société

L’équipe du centre social de Haute Cornouaille poursuit ses rencontres auprès des habitants. Rendez-vous à Landeleau, à la bibliothèque de 10h à 12h pour échanger sur vos envies au cours d’une petite partie de jeu de société.

Pour toute la famille, ouvert à tous, gratuit

Contact cchc.animation@epal.asso.fr 02.98.73.34.86 .

Bibliothèque de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 73 34 86

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English :

L’événement Café rencontre et jeux de société Landeleau a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou