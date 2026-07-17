Café Rencontres 50-59 ans Décore-moi Café Céramique Labenne
samedi 1 août 2026 · Décore-moi Café Céramique · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Café Rencontres 50-59 ans
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Envie de passer une soirée chaleureuse, naturelle et sans aucune pression ? Rejoignez-nous le samedi 1er août de 19h à 22h chez Décore-moi Café Céramique !
Ici, pas de chichis on mise sur la bienveillance, les sourires et la simplicité.
Au programme de votre soirée
Un jeu réchauffe-cœurs amusant pour briser la glace tout en douceur.
Une formule conviviale avec boisson et tapas inclus dans votre entrée.
Une ambiance détendue propice aux vraies connexions.
Le petit bonus La soirée se prolonge juste à côté chez nos partenaires de La Fabrik !
Infos pratiques
Quand ? Samedi 1er août, de 19h à 22h.
Où ? 1 avenue de l’Océan, Labenne.
Pour qui ? Les célibataires (ou curieux de rencontres amicales/amoureuses) de 50 à 59 ans.
Nouveau Tarif 35€ (entrée + tapas + boisson).
COMMENT PARTICIPER ?
Les places sont limitées pour préserver la convivial .
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 68 92 00 cafeceramiquedecoremoi@gmail.com
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English : Café Rencontres 50-59 ans
Want to spend a cozy, laid-back evening with no pressure at all? Join us on Saturday, August 1, from 7:00 p.m. to 10:00 p.m. at D’Écore-moi Café Céramique!
L’événement Café Rencontres 50-59 ans Labenne a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS
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