Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café social Langeac

Café social Langeac vendredi 1 mai 2026.

Adresse : place de la Halle

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Langeac

Café social

place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-31 21:30:00

Date(s) :
2026-05-01

Envie de voir du monde, rencontrer de nouvelles têtes, boire un verre ensemble
? Le café social ouvre ses portes . Jeux de société, papote, partage de repas…
Venez avec vos envies pour faire vivre ce moment convivial.
  .

place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to meet new people and have a drink together?
? The café social opens its doors. Board games, chatting, sharing a meal…
Come along with your desires to bring this convivial moment to life.

L’événement Café social Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)