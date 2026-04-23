Langeac

Café social

place de la Halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-31 21:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Envie de voir du monde, rencontrer de nouvelles têtes, boire un verre ensemble

? Le café social ouvre ses portes . Jeux de société, papote, partage de repas…

Venez avec vos envies pour faire vivre ce moment convivial.

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place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Want to meet new people and have a drink together?

? The café social opens its doors. Board games, chatting, sharing a meal…

Come along with your desires to bring this convivial moment to life.

L’événement Café social Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier