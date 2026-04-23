Café social Langeac
Café social Langeac vendredi 1 mai 2026.
Langeac
Café social
place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-31 21:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Envie de voir du monde, rencontrer de nouvelles têtes, boire un verre ensemble
? Le café social ouvre ses portes . Jeux de société, papote, partage de repas…
Venez avec vos envies pour faire vivre ce moment convivial.
.
place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Want to meet new people and have a drink together?
? The café social opens its doors. Board games, chatting, sharing a meal…
Come along with your desires to bring this convivial moment to life.
L’événement Café social Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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