Cafés quartier : Le futur, c’est quoi?, MEG, Genève

Informations pratiques

Cafés quartier : Le futur, c’est quoi? Mercredi 4 novembre, 15h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T15:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Nous vous invitons à nous rejoindre au Café-restaurant Le Nyamuk pour échanger des idées sur des sujets qui nous concernent tous. En lien avec l’exposition « Le futur, c’est quoi ? » au MEG (Musée d’Ethnographie de Genève), nous vous invitons à réinventer ensemble nos avenirs, dans une démarche collective et positive.

Que pourrait être l’avenir ?

Cette rencontre est une invitation à explorer notre désir de comprendre ce que l’avenir nous réserve. Entre croyances, technologies et imagination, nous questionnerons notre conception du temps.

Un moment convivial autour d’un café, d’un thé et d’une collation.

Aucun prérequis n’est nécessaire à part l’envie de discuter ou d’écouter.

Lieu : Café-restaurant Le Nyamuk, Rue des Bains 52, 1205 Genève

Gratuit et sans inscription

Cette rencontre a lieu dans le cadre des Cafés quartier. LesCafés quartierproposés par le Service social de proximité invitent à découvrir le quartier de la Jonction autrement.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://www.geneve.ch/actualites/cafes-quartier-decouvrez-quartier-jonction-autour-cafe »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Discussions et échanges autour d’un café. Au café-restaurant Le Nyamuk. Le mercredi 4 novembre à 15h.

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