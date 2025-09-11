Caillou et le Bouffe Coeur Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Caillou et le Bouffe Coeur Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort lundi 9 février 2026.

Caillou et le Bouffe Coeur

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 17:30:00

fin : 2026-02-09 18:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Dans le village de Cro-Mignon-sur-Vent vit Caillou. Intrépide, elle est aussi du genre à poser beaucoup de questions. Surtout quand son frère décide de suivre le Grand Protocole du Tükonform. Et pourquoi ? Et comment ? Et jusqu’à quand ? Pour seule réponse, son frère en colère lui dérobe sa voix TAIS-TOI ! . Mais en faisant cela, lui-même plonge dans un sommeil sans fin, et son cœur… disparaît ! Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-et-ignoble-et-puant Bouffe-Coeur, et espérer ainsi retrouver sa voix. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Caillou et le Bouffe Coeur

German : Caillou et le Bouffe Coeur

Italiano :

Espanol :

L’événement Caillou et le Bouffe Coeur Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)