Caillou et le Bouffe Coeur Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort lundi 9 février 2026.
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 17:30:00
fin : 2026-02-09 18:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Dans le village de Cro-Mignon-sur-Vent vit Caillou. Intrépide, elle est aussi du genre à poser beaucoup de questions. Surtout quand son frère décide de suivre le Grand Protocole du Tükonform. Et pourquoi ? Et comment ? Et jusqu’à quand ? Pour seule réponse, son frère en colère lui dérobe sa voix TAIS-TOI ! . Mais en faisant cela, lui-même plonge dans un sommeil sans fin, et son cœur… disparaît ! Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-et-ignoble-et-puant Bouffe-Coeur, et espérer ainsi retrouver sa voix. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
