Cailloux Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Cailloux

Mardi 26 janvier 2027 de 19h à 21h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 19:00:00

fin : 2027-01-26 21:30:00

Date(s) :

2027-01-26

Joachim Maudet

Compagnie Les vaguesEnfants

La soirée commencera dès 19h avec Basalte de Sandra Français



Choux, hiboux, genoux, poux, bijoux et, bien sûr… cailloux ! Souvenez-vous de cette liste venue de la cour de récréation où les mots glissent déjà vers la poésie… Avec CAILLOUX, le chorégraphe Joachim Maudet poursuit son exploration sensible des fragments d’enfance qui persistent et nous traversent à l’âge adulte.



Ici, tout s’inspire du bac à sable, ce haut lieu des premières fictions, là où s’invente des mondes merveilleux et des histoires rocambolesques… Cinq interprètes s’engagent dans une aventure chorégraphique à la fois physique et intuitive ; l’espace scénique se transforme alors en terrain d’expérimentation où l’imprévu guide les gestes. Les équilibres vacillent et les élans se heurtent aux hésitations. Au-dessus de cette agitation joyeuse, des voix polyphoniques flottent. Les visages restent immobiles, mais les sons, les murmures, babillages, créent un nuage étrange qui ouvre d’autres mondes. Ensemble, les personnages cherchent à retrouver cette manière d’être au monde propre à l’enfance jouer, oser, recommencer, sans toujours savoir où cela mène.



Entre joie, trouble et découverte, CAILLOUX explore les tensions de l’enfance et leur persistance en chacun·e de nous. Il est question d’amour, de rencontre et de liberté. Là où même un cœur de caillou peut battre autrement que de pierre. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Joachim Maudet

Les vagues Theater Company

L’événement Cailloux Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille