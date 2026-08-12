Informations pratiques

Merville

CALBAS’ART

SALLE JULIEN NAUDIN Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion de la fête locale de Merville, une animation / exposition autour de l’art et de l’artisanat africain sera proposée à la salle Julien Naudin.

Au milieu des manèges, de la danse et de la musique, le public pourra découvrir un espace dédié à la culture africaine, entre moments de partage, artisanat et animations. 0 .

SALLE JULIEN NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

%C0 As part of the local festival in Merville, an event and exhibition featuring African art and crafts will be held at the Julien Naudin Hall.

L’événement CALBAS’ART Merville a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE