Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte
Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte jeudi 20 août 2026.
Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Caledjo animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
Caledjo will bring the Place des Cornières to life with music on Gourmet Thursday.
L’événement Caledjo en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy