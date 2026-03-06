Calligraphie Japonaise Plumelec

Calligraphie Japonaise

Saint-Aubin, 15 rue des Écoliers Plumelec Morbihan

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Atelier animé par Motoko Yoda, professeure de japonais au sein de l’association Hermine & Sakura. L’atelier sera autour du katakana, l’alphabet japonais utilisé pour écrire les mots d’origine étrangère. Lors de l’atelier, les participants pourront écrire leur propre prénom ainsi que ceux des membres de leur famille ou de leurs amis en Katakana, après un travail de base avec des mots généraux.

14h-16h. Sur inscription. Adultes, ados, enfants à partir de 10 ans .

Saint-Aubin, 15 rue des Écoliers Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

