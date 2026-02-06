Mélec Trail Stade de la Madeleine Plumelec
Mélec Trail Stade de la Madeleine Plumelec dimanche 26 avril 2026.
Mélec Trail
Stade de la Madeleine Route de Josselin Plumelec Morbihan
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Courses de 26 km 660D+, 16km 330 D+, 8,5km 160D+. Inscriptions sur le site Klikego.
1ère édition des Duos des Possibles by Melec Trail, renseignements et inscriptions 07 67 24 41 77. .
Stade de la Madeleine Route de Josselin Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
