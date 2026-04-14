Manège à pédales, Place de l’église, 56420 Plumelec, Plumelec
Manège à pédales, Place de l’église, 56420 Plumelec, Plumelec samedi 2 mai 2026.
Manège à pédales Samedi 2 mai, 09h00 Place de l’église, 56420 Plumelec Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Découvrez le manège à pédales : un carrousel artisanal composé d’animaux en bois et entraîné par l’énergie d’un vélo. Dans une ambiance couviviale faite de comptines et de chansons, ce manège 100% musculaire promet un moment ludique pour les enfants. Les enfants, préparez-vous à tourner… et les adultes à pédaler ! Animation gratuite, accessible aux enfants de 18 mois à 6 ans. Plus d’infos: mobilite@cmc.bzh
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Manège artisanal à énergie musculaire : Les enfants, préparez-vous à tourner… et les adultes à pédaler !
Centre Morbihan Communauté
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