« CAMAURDZ » DE GABRIELLE MICHIKO FUKUHARA-URVOY Mercredi 17 juin, 11h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T11:30:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T11:30:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00

Vendredi 12 juin | 18h

Samedi 13 juin | 15h

Mercredi 17 juin | 11h30

Durée : 30 minutes

Nous devons faire fondre notre couleur. Nous devons être vert. Nous devons rester dans notre coin. Nous sommes coincées. Coincées dans quoi? Coincées dans coin? Coin dans coin? Coin couand coin? Coin coin couam coim? Coooiiime coin coicoin!! Coin, coin coin coin. COIN, COIN!!! Coin. Coin. Coin. Coin. Couam. Couame. Came. Camoue. Camou. Camo. Camo. Camo. Camo. Camo. Camon. Cam on. Came on.

Distribution :

Avec : Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy, Samuel Noble, Cyann Volson, Margot Biberian, Zoé Rapoutet-Tan Ham, Lily Carton

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet personnel de Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse

Copyright : Gabrielle Michiko Fukuhara-Urvoy