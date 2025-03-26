CAMILLE CHAMOUX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

CAMILLE CHAMOUX Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

BELLEVUE SAS PRÉSENTE : CAMILLE CHAMOUXVous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs.Tes parents vieillissent, tes enfants font chier, ton couple part à vau-l’eau…Et c’est tant mieux. Invite même ton pote dépressif et ta grand-mère en fin de vie : ce spectacle est fait pour vous. Ça va ça va , le nouveau show de Camille Chamoux, qui t’attend près de chez toi avec un piano, des plumes, des magazines de santé, une radio et des graines de tournesol. A tout de suite !Durée : 1h25Écriture, interprétation et mise en scène : Camille ChamouxCo-mise en scène : Cédric Moreau Scénographie et lumières : Nicolas MarieMusique : Gabriel Mimouni Une coproduction Ruq Spectacles, La Chouette et Les Bouffes parisiens

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69