Végétaliser sa copropriété – De l’idée à la réalisation, Résidence Le Chamois, Caluire-et-Cuire

Végétaliser sa copropriété – De l’idée à la réalisation Samedi 6 juin, 09h30 Résidence Le Chamois Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes. Selon les conditions météo, prévoir le matériel adapté (parapluie, chapeau…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le CAUE Rhône Métropole vous propose de découvrir deux copropriétés (à Caluire-et-Cuire) qui ont chacune porté un projet exemplaire de végétalisation de leurs espaces extérieurs, dans le cadre de l’appui à la végétalisation des copropriétés proposé par la Métropole de Lyon.

Premier rendez-vous : la résidence Le Chamois vous accueille pour présenter son jardin généreusement planté en 2024 afin de répondre aux enjeux de cadre de vie, de rafraîchissement estival et d’accueil de la biodiversité. A l’initiative de copropriétaires et accompagnés par le CAUE Rhône Métropole, Arthropologia et l’association des Espèces parmi’Lyon, ce projet participatif a été réalisé à moindre coût.

Venez rencontrer les acteurs qui vous raconterons le chemin parcouru jusqu’à la réalisation, afin de vous inspirer pour déployer des démarches de végétalisation dans votre résidence !

Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Une journée inscrite dans le Mois du Paysage des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes du 15 mai au 30 juin 2026.

Résidence Le Chamois 750 chemin de la Combe 69300 Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Vernay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/RSxrEHS4SjH3qmBx8 »}] Jardin de la copropriété Le Chamois Accès exceptionnel pour l’évènement Rendez-vous aux jardins par le portail principal d’entrée à la résidence

**A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le CAUE Rhône Métropole vous propose de découvrir deux copropriétés (à Caluire-et-Cuire) qui ont chacune porté un projet exemplaire de végétalisation de le…

©Charles Dubourg