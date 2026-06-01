Végétaliser sa copropriété – De l’idée à la réalisation, Résidence Le Montjoie, Caluire-et-Cuire

Végétaliser sa copropriété – De l’idée à la réalisation Samedi 6 juin, 11h00 Résidence Le Montjoie Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes. Selon les conditions météo, prévoir le matériel adapté (parapluie, chapeau…). Un pot de l’amitié sera proposé à partir de 12h pour prolonger les échanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le CAUE Rhône Métropole vous propose de découvrir deux copropriétés (à Caluire-et-Cuire) qui ont chacune porté un projet exemplaire de végétalisation de leurs espaces extérieurs, dans le cadre de l’appui à la végétalisation des copropriétés proposé par la Métropole de Lyon.

Second rendez-vous : la résidence Le Montjoie, qui a réaménagé son jardin dans l’optique de créer un havre de fraîcheur et un refuge pour la biodiversité (vidéo de francebleu.fr). Ce ne sont pas moins de 200 arbres et arbustes, sous forme de massifs ou de haies, qui ont été plantés par les habitants lors de chantiers participatifs. Investis dès le début du projet, ces derniers, accompagnés en amont par le CAUE Rhône Métropole et l’association Arthropologia puis par Colibri Urbain, ont ainsi créé un magnifique outil de vivre-ensemble grâce au végétal.

Venez découvrir le jardin et rencontrer les acteurs qui vous raconterons le chemin parcouru jusqu’au projet, afin de vous inspirer pour déployer des démarches de végétalisation dans votre résidence !

Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Une journée inscrite dans le Mois du Paysage des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes du 15 mai au 30 juin 2026.

Résidence Le Montjoie 6 rue Guyot 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Cuire le Haut Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/9UfLqGJy8DMcp4P68 »}] Jardin privé la Résidence Le Montjoie Ouverture exceptionnelle au public dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Entrée par le portail principal d’accès à la résidence.

**A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le CAUE Rhône Métropole vous propose de découvrir deux copropriétés (à Caluire-et-Cuire) qui ont chacune porté un projet exemplaire de végétalisation de le…

©Colibri Urbain