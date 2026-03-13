Camille Symphonique avec l’Orchestre national de Lyon Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Camille Symphonique avec l’Orchestre national de Lyon

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Fidèle à Fourvière, Camille fait aujourd’hui respirer sa pop charnelle et savante à l’échelle symphonique.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Faithful to Fourvière, Camille now brings her sensual and sophisticated pop music to life on a symphonic scale.

L’événement Camille Symphonique avec l’Orchestre national de Lyon Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme