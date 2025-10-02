Merveilleux Moyen Âge L’abbaye de l’ile-barbe, un voyage aux portes de Lyon Musée d’Histoire de Lyon Gadagne Lyon 5e Arrondissement

Merveilleux Moyen Âge L’abbaye de l’ile-barbe, un voyage aux portes de Lyon

Musée d’Histoire de Lyon Gadagne 1 place du Petit Collège Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À travers les plus belles pièces de la collection sculptée médiévale du Musée d’histoire de Lyon, découvrez le Moyen Âge lyonnais, en suivant comme fil conducteur l’histoire de l’abbaye de l’Ile-Barbe.

.

Musée d’Histoire de Lyon Gadagne 1 place du Petit Collège Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Lyon?s Middle Ages through the finest pieces in the Musée d?Histoire de Lyon?s medieval sculpture collection, following the history of the Ile-Barbe abbey.

L’événement Merveilleux Moyen Âge L’abbaye de l’ile-barbe, un voyage aux portes de Lyon Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-02 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme